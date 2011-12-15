T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cohen'in son filmi: ''Diktatör'' ANKARA (A.A)

15 Aralık 2011 18:45

-Cohen'in son filmi: ''Diktatör'' ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - ''Ali G'', ''Borat'' ve ''Bruno'' gibi karakterlerin yaratıcısı ünlü İngiliz komedyen ve aktör Sacha Baron Cohen'in son filmi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın devrik liderlerine atıfta bulunan ''Diktatör''. Cohen filminde, Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi'den esinlenerek yarattığı Kuzey Afrikalı lider ''General Alaaddin''in maceralarını anlatıyor. Filmde, ABD'ye gönderilen ''güce aç'' ve ''benmerkezci'' General Alaaddin'in yaşadığı kültür karmaşasının yanı sıra, iktidarını kaybetmemek uğruna başvurduğu yollar Cohen'e özgü komik anlatım tarzıyla ekrana yansıtılıyor. Diktatör'de ünlü manken Megan Foxx ise Alaaddin'in dünyaya farklı gözlerle bakmasını sağlayan sevgilisini canlandırıyor. Cohen, İngiltere'de banliyölerden gelen beyaz rapçi ''Ali G'', Kazak gazeteci ''Borat'' ve Avustralyalı eşcinsel moda şovu sunucusu ''Bruno'' karakterleriyle tanınıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24