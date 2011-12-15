-Cohen'in son filmi: ''Diktatör'' ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - ''Ali G'', ''Borat'' ve ''Bruno'' gibi karakterlerin yaratıcısı ünlü İngiliz komedyen ve aktör Sacha Baron Cohen'in son filmi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın devrik liderlerine atıfta bulunan ''Diktatör''. Cohen filminde, Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi'den esinlenerek yarattığı Kuzey Afrikalı lider ''General Alaaddin''in maceralarını anlatıyor. Filmde, ABD'ye gönderilen ''güce aç'' ve ''benmerkezci'' General Alaaddin'in yaşadığı kültür karmaşasının yanı sıra, iktidarını kaybetmemek uğruna başvurduğu yollar Cohen'e özgü komik anlatım tarzıyla ekrana yansıtılıyor. Diktatör'de ünlü manken Megan Foxx ise Alaaddin'in dünyaya farklı gözlerle bakmasını sağlayan sevgilisini canlandırıyor. Cohen, İngiltere'de banliyölerden gelen beyaz rapçi ''Ali G'', Kazak gazeteci ''Borat'' ve Avustralyalı eşcinsel moda şovu sunucusu ''Bruno'' karakterleriyle tanınıyor.