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Dünya

Cohen, ' Ben bir Jön Türk'üm'

Yahudi asıllı milletvekili Steve Cohen: Tasarıyla savaştım çünkü ben de bir ‘Jön Türk’üm!

25 Aralık 2010 02:00

T24 - Ermeni tasarısının ABD Temsilciler Meclisi’nde oylanmasını engellemekte başrölü oynayan Yahudi asıllı milletvekili Steve Cohen, 'Kendimi Türk olarak görüyorum. Mecliste bir “Jön Türk” gibi çalışıyorum!..' dedi... 

Atalarının İspanya’dan kaçarak Osmanlı’ya sığınması nedeniyle kendisini bir Türk gibi hissettiğini söyledi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:

Dört çalışma arkadaşıyla birlikte Ermeni lobisi ve Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin ABD Meclisi’nden geçirmek istediği Ermeni soykırım tasarısına karşı büyük mücadele veren Tennessee Milletvekili Steve Cohen, mücadelesinin gerekçelerini anlattı.


İşte Cohen’in açıklamaları: 

Bu sefer tartışmalar daha zor geçti bizim için. Eskiden Türkiye’nin NATO üyeliği ve müttefikliği ön planda olurken, ve Türkiye’nin Batılılığı tartışılmazken, bu yıl ise özellikle Türkiye’nin İsrail ile olan kötü ilişkilerinden dolayı Yahudi Kongre üyeleri geleneksel desteklerini göstermedi. Geçmişte İsrail’i destekleyen üyeler Türkiye ile ilgili konularda Türkiye’yi desteklerdi. Şimdi ise sessiz kalmayı seçtiler. Temsilciler Meclisi eski Başkanı Nancy Pelosi ile görüştüm ancak detaylarını vermeyeyim...


Terzi ve generalin uyarısı

Neden tasarının geçmemesi için bu kadar yoğun bir mücadele verdin derseniz anlatayım: Terzimle bir gün bu konuyu konuşuyorduk. Kore’de Türk askerleri ile birlikte çarpışmış olan bu kişi bana dedi ki: “Türkler bize bir dost gibi Kore’de cansiparane, bizim icin savaştı. Bir kişi arkadaşını ve müttefiğini unutmamalı.” Aradan 50 yıl geçmesine rağmen bu dostluğun halen sürdüğünü görüyorum. Benim de tarih diplomam var. Tarihi sebeplere özel önem atfediyorum. Yakın zamanda Irak’ta şimdi Amerikan’ın Merkezi Kuvvetler Kumandanı olan General David Petraeus ile yasa tasarısını görüştüğümde de Petraeus Türkiye’nin Amerikan ordularına dünyanın dört bir yanında yaptığı yardımları hatırlatarak, tasarıyı zararlı ve yanlış bulduğunu söylemişti. Amerikan Kongresi’nin tarih üzerine karar vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben ‘Türk soyundan’ olduğumu kabul ediyorum. 9 Aralık’ta hayatını kaybeden annemin babası Abraham Hassan 1895’de Osmanlı’da doğmuştu. Ben de kendimi bir Türk gibi hissediyorum. Türk mirasına sahibim, Kongre’de bir Jön Türk gibi çalışıyorum.


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