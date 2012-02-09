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Dünya

Çoğunluğu Humus'ta olmak üzere 117 kişi öldü ANKARA (A.A)

09 Şubat 2012 00:36

 -Çoğunluğu Humus'ta olmak üzere 117 kişi öldü ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Suriyeli muhalif yapılanmalardan Suriye Genel Devrim Konseyi, bugün ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen askeri operasyonlarda 117 kişinin öldüğünü duyurdu. Konsey, ölenlerin çoğunun Humus kentinde olduğunu, kentteki operasyonların gün boyunca devam ettiğini ve ölenler arasında 21 çocuk ve 6 kadının bulunduğunu belirterek, Humus'ta yaralıların tedavisinde aksamaların yaşandığını aktardı. Konsey, en yoğun ve şiddetli askeri operasyonların Humus'un Bab Amro, Halidiye ve El İnşaat semtleri ile başkent Şam'ın Zabadani semtinde yaşandığını kaydetti. Suriye devlet televizyonu ise silahlı gruplara karşı yürütülen askeri operasyonların Humus kentinde devam ettiğini, özellikle Bab Amro'da, ''Silahlı terörist gruplardan'' birçok kişinin ele geçirildiğini, bazılarının öldürüldüğünü ve çok miktarda silah ve mühimmat yakalandığını belirtti. Televizyon kanalı, Humus'un Bayyada semtinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini kaydederken, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

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