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Çoğunluğu HDP’ye ait 23 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı’nda

Meclise giren dokunulmazlık dosyası 452’ye ulaştı

26 Şubat 2016 23:50

Çoğunluğu HDP milletvekillerine ait olan 23 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Van Milletvekilleri Tuğba Hezer Öztürk, Lezgin Botan, Nadir Yıldırım ve Adem Geveri, HDP Şırnak Milletvekilleri Ferhat Encü ve Leyla Birlik, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Altan Tan ve Nursel Aydoğan, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevkedildi. 

Dokunulmazlık dosyaları, "gelen kağıtlar" içinde yer aldı. Meclis'e gelen dokunulmazlık dosyası sayısı da 452'ye ulaştı.

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