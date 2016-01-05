Ayvalık'tan sonra Dikili'de mülteci botu battı; hayatını kaybeden sayısı 31'e çıktı

Ege’de aynı gün ikinci göçmen faciası yaşandı. Balıkesir'in -Ayvalık ilçesinden sonra İzmir’in Dikili ilçesi Kumburnu mevkiinde de kıyıya çocuk ve kadınların bulunduğu 8 mültecinin daha cansız bedenleri sahile vurdu.

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’ne bağlı Altınova Mahallesi’ndeki Martı Sitesi sahiline şu ana kadar çoğu çocuk olan 23 mültecinin cansız bedeni vurdu.

DHA’dan Hüsnü Evren ve Taylan Yıldırım'ın haberine gör; bugün saat 05.00 sıralarında, İzmir'in Dikili İlçesi'ne bağlı Salihleraltı bölgesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için denize açılan 22 mültecinin içinde bulunduğu lastik bot, bir süre sonra alabora oldu.

Fırtınalı havada, dalgalı denizde suya düşen kaçaklardan çoğu çocuk olan 13 kişinin cesedi Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ne bağlı Altınova Mahallesi'ndeki Martı Sitesi Sahili'ne vurdu.

Yüzerek mendireğe çıkıp canlarını kurtaran 6 mülteci de sahil güvenlik ekipleri tarafından, fırtına nedeniyle güçlükle yanaşılıp kurtarıldı.

Kurtarılan mülteciler Cunda Adası'na götürüldü. Sağ kurtarılan ve uzun süre suda kaldıkları için vücut ısılarının düşmesiyle hipotermi geçirdikleri belirlenen diğer 6 mülteci ise Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Dikili'den açılan bot da battı; 7 mülteci hayatını kaybetti

Ayvalık sahiline vuran cansız bedenlerin şoku yaşanırken bir facia haberi de İzmir'in Dikili İlçesi'nden geldi. İzmir'in Dikili İlçesi Kumburnu mevkiinde kıyıya çocuk ve kadınların da bulunduğu 7 mültecinin daha cansız bedeni vurdu.

Yetkililer mültecilerin botlarla Dikili Salihleraltı mevkiindeki sazlık alandan açıldığını dalgaların etkisiyle lastik botların alabora olduğunu duyurdu.