Cocu'ya büyük tepki: Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etmedi!

Sezona beklediği başlangıcı yapamayan ve 7 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe, 8. hafta mücadelesinde de Başakşehir karşısında puan kaybetti. 0-0 biten mücadeleyle birlikte Fenerbahçe, 8. haftayı 15. sırada kapattı. Fenerbahçeli taraftarlar maç esnasında Ersun Yanal lehine tezahürat yaparken maç sonrasında da Ülker Stadı protestolara sahne oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler üst üste 3. maçında da puan kaybetti ve 8. haftayı 8 puanla 15. sırada tamamladı. Ülker Stadı'nda maç esnasında ve sonrasında protestolar vardı.

Reyes'e tepki

Mücadelenin 65. dakikasında Diego Reyes yerini Mehmet Topal’a bıraktı. Reyes oyundan alınırken maç içerisindeki gösterdiği performanstan dolayı tribünlerden tepki görürken, ıslıklarla saha kenarına geldi.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kaldığı maçtan sonra yaklaşık 1 saat tribünden ayrılmayan bir grup sarı-lacivertli taraftar, teknik direktör Phillip Cocu'ya tepki gösterdi.

Ülker Stadı'nda golsüz sona eren maçtan sonra her iki kale arkasındaki iki bine yakın taraftar, tribünleri terk etmedi.

Teknik direktör Cocu'nun istifasını isteyen taraftarlar, "Ali Koç takımı, Cocu'yu buraya getir", "Takım gelmeden gitmeyiz", "Cocu gelecek hesap verecek" tezahüratları yaparak tribünden uzun süre ayrılmadı.

Stattaki taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal'ın göreve gelmesi için de tezahüratlarda bulundu.

Stattaki Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal konusunda ikiye bölündü.

Maçın son bölümünde ve sonrasında taraftarların bir bölümü Ersun Yanal'ın göreve gelmesi için tezahüratlarda bulundu. Bir kısım taraftar ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti.

"Cocu gidecek, Yanal gelecek" diye bağıran taraftarlar, yine takıma şampiyonluk yaşatmış eski teknik direktörleri Arthur Zico için tezahüratlar yaptı.

Taraftarlar, kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel'e de destek verdi.

