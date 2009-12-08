Çocuktan mendil alana 118 lira ceza

Son dönemde artan çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü bir dizi karar aldı. “Sokakta çalışan çocukları topluma faydalı birey haline getirmek” genel tabirinin yer aldığı kararların içinde “sokakta çalışan çocuktan bir şey satın alma” gibi uygulamalar da var.



İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü’nce, “Sokağın Tehlikelerine Maruz Kalan Çocukların Korunması, Eğitim-Öğretimin Sağlıklı Devamı ve Kamu Esenliğinin Sağlanması” konusunu içeren bir dizi karar alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilikçe de onaylanan kararın amacı şöyle:



Sokakta yaşamak, çalıştırılmak, dilenmek zorunda bırakılan çocukların, beden, ruh ve ahlaki gelişmelerini, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlayarak, gerekli eğitimi aldırıp, topluma faydalı birer birey haline getirmek.



Çocukları alkollü, içki, uçucu ve uyuşturucu maddeleri kullanma alışkanlığından, fuhuş, cinsel tacize uğrama, hırsızlık, yaralama, öldürme ve benzeri sokakta olabilecek muhtemel suç ve tehlikelerden uzak tutmak.



Kararın genel esasları ise şöyle belirlendi:



Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekânlar, ibadethaneler, inşaatlar, terk edilmiş yapılar, köprüaltları gibi yerler barınmak amacıyla kullanılmayacak ve kullandırılmayacak.



18 yaşından küçüklerin sattıkları mal ve hizmetler (kâğıt mendil, çiçek, su, tartıcılık, ayakkabı boyacılığı) satın alınmayacaktır.



Okul, dershane, yurt gibi eğitim ve öğretim mekânlarıyla ilgisi olmayan şahısların, bu yerler etrafında bekleme yaparak, eğitim ve öğretimi doğrudan etkileyerek, eğitim ve öğretimin huzur ve sükûn içinde devamının sağlanması yoluyla muhtemel risk gruplarının ve çeteleşmenin önüne geçilecektir.



Kafe ve oyun salonlarına öğrenciler okul saatlerinde alınmayacaktır. İnternet kafelerde çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini bozacak mahiyette oyun oynamaları ve ahlaki yapılarına zarar verecek sitelere girmeleri yasaktır. Bunun denetimi başta okul idareleri olmak üzere aile ve kolluk işbirliği ile sağlanacaktır.



Karara uymayanlar, eylemleri aykırı bir suç teşkil etmediği takdirde, Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca 118 TL para cezasına çarptırılacaktır.