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Çocuktan Erdoğan'a: Haram olsun

Malatya'da bir çocuk, Erdoğan'a elma uzatarak, 'bu yolu yapmazsan haram olsun' dedi

22 Eylül 2013 11:23

Malatya'da bir çocuk Başbakan Tayyip Erdoğan'a elma vererek "bu yolu yapmazsan haram olsun" dedi.

Havalimanı’ndan şehir merkezine giderken yolda çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan'a, bir çocuğun kendisine uzattığı elmanın ardından, “Bu yolu yapmazsan haram olsun” dedi.

Erdoğan’ın otobüsü Aksaray Köyü yakınlarında sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar tarafından kesildi. Bu sırada bir çocuk ön kapıya yaklaşarak, “Bu elma sizin için” dedi. Erdoğan da, “Bu da senin için” diyerek elindeki oyuncağı çocuğa uzattı. Çocuk bu arada Erdoğan’a, “Tayyip Amca yalnız yolumuzu yapın. Yapmazsanız haram olsun” dedi. Bu söz üzerine kısa bir şaşkınlık yaşayan Erdoğan çocuğa, “Bu yolu mu? Ama bu çok ağır oldu. Bu yolu kim yaptı? Hiç teşekkür etmiyorsun bak. Burası için diyorsun ki haram olsun. Beni üzdün” yanıtını verdi.

 

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