Çocuksuz uçuş isteyenlerin hayali gerçek oldu

Malezya Havayolları, uçuşlar sırasında çocuk sesi duymak istemeyenlerin hayallerini sonunda gerçekleştiriyor.

Havayollarının ilk yolculuğunu 1 Temmuz’da Kuala Lumpur-Londra arasında yapacak iki katlı Airbus A380-800 tipi uçaklarında, üst kata çocuk alınmayacağı açıklandı.



Çocuklu ailelerin 70 ekonomi, 66 business class koltuğu bulunan üst kattan bilet almalarına izin verilmeyecek ve 350 koltuklu alt kata yönlendirilecekler. Havayollarının CEO’su Shashank Nigam, “Amacımız yolcularımızın uzun mesafe uçuşlarda, çocuklar tarafından rahatsız edilmeden huzurlu ve sakin bir yolculuk gerçekleştirmeleri” diye konuştu.