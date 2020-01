Çocuklu memurlara zam müjdesi

Hükümetin yürüttüğü 'çocuk teşviki' çalışmaları sürerken, bu kapsamda memurlar için de bir düzenleme yapılıyor.

Takvim'in haberine göre üzerinde çalışmaların henüz devam ettiği düzenleme, şimdilik memurlarla ilgili. Daha sonra kamudaki diğer personele de uygulanabileceği belirtiliyor. Çocuk teşvikinin nasıl yapılacağı ile ilgili çalışmalar birçok bakanlıkta devam ediyor. Bu çalışmalarda özellikle yurt dışındaki örnekler incelenirken; bunların nasıl uygulanacağı belirleniyor. Çalışma tamamlandığında Bakanlar Kurulu'nun önüne gelecek olan teşvik sistemi, daha sonra yasalaşma sürecine girip uygulamaya geçecek.

Karar Bakanlar Kurulu'nun

Çalışmanın memurlar ayağında öncelikli olarak çocuk yardımı üzerinde duruluyor. Şu anda memurlar 0-6 yaş arasındaki çocuklar için aylık 36 lira 92 kuruş, 6 yaşından büyük çocuklar için ise 18 lira 46 kuruş aile yardımı ödeneği alıyor. Memurların bakmakla yükümlü oldukları çocuklar için aldıkları bu yardımların 0-6 yaş arası için en az 100 lira olması üzerinde duruluyor. Çalışma bu şekliyle tamamlandığında, 3 çocuğu olan bir memurun aldığı aile yardımı ödeneği en az 300 lira olacak. Ancak bu miktarın ne kadar olacağı konusunda son kararı Bakanlar Kurulu verecek.

300 lira bakım parası

Ayrıca tüm çalışanlar için 'bakım ücreti' adı altında bir ödeme üzerinde de çalışmalar sürüyor. Her bir çocuk için ailelere 300 liralık bir bakım ödeneği verilmesi gündemde. Yetkililer, bu çalışmaların henüz kesinleşmediğini, rakamların ve uygulamaların da her an değişebileceğini belirtiyor.