"Çocuklarla ilgili 131 soru önergesinden hiçbiri yanıtlanmadı"

Gündem Çocuk Derneği, yaklaşık 5 ay görev yapan Cumhuriyet tarihinin en kısa süreli parlamentosunda CHP, MHP ve HDP tarafından hükümete yönlendirilen çocuklarla ilgili 131 adet soru önergesinin hiç birinin yanıtlanmadığını bildirdi. AKP, çocuklarla ilgili 7 adet sözlü önergenin sahibi oldu. TBMM’nin yeni yasama döneminde çocuklara öncelik ve önem verilmesi çağrısında bulunan Dernek, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin yükümlülük olduğunu hatırlattı.

Gündem Çocuk Derneği, 25. Dönem parlamentosunun karnesini çıkardı. 131 yazılı soru önergesinin muhatabı hükümet üyeleri tarafından yanıtlanmadığını bildirdi. Muhalefet, eğitim, kolluk kuvvetlerinin şiddeti ve çatışma ortamı, yaşam hakkı ihlali, işçi çocuklar ve işçilerin çocukları ile mülteci çocuklar konularında önerge verdi.

TBMM’nin resmi web sitesinden inceleme yapan Dernek, birçok önergede çocukların yaşamlarını doğrudan ilgilendiren konular olmasına rağmen 0-18 yaş grubuna dair “çocuk” vurgusu yapılmadığı için değerlendirme kapsamı dışında bırakıldığını söyledi.

Önergelerin konulara göre dağılımı ve sayısı şöyle:

Eğitim (Mevcudiyet, Kalite, Kabul edilebilirlik, Uyarlanabilirlik) 37

Yaşam hakkı ihlali 14

Kolluk kuvvetlerinin şiddeti ve çatışma ortamı 18

İşçi çocuklar – İşçilerin çocukları (Mevsimlik tarım işçileri çoğunlukta) 10

Mülteci çocuklar 9

Sağlık hizmetlerindeki sorunlar 6

Çocuk adalet sistemindeki sorunlar 6

Kayıp çocuklara yönelik çalışmalar 5

Erken yaşta zorla evlilik 4

Devlet koruması altındaki çocuklar ve şiddet 4

İfade özgürlüğü 3

Yaşam hakkının korunmasına dair önlemler 3

Özel koşullardaki çocuklar 3

Kamu harcamalarına ilişkin 2

Yasadışı örgütler tarafından kaçırılan çocuklar 2

Cezasızlık 2

Engellilik 2

Nefret söylemi ve şiddet 11