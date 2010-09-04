-ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ARACINI HAVAYA UÇURDU BERLİN (A.A) - 04.09.2010 - Almanya'nın Hessen eyaletinin Trendelburg kentinde 52 yaşındaki bir baba, 4 ve bir yaşındaki çocuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracını havaya uçurdu. Türk olmadığı öğrenilen Esad G ve 4 yaşındaki kızı hayatını kaybederken, G'nin bir yaşındaki oğlu ağır yaralı olarak kurtuldu. Bild gazetesinin haberine göre, baba, bir süre önce ayrıldığı 26 yaşındaki eşinden çocuklarını gezdirmek üzere aldı. Çocuklarla birlikte kent yakınlarındaki nehre giden baba, burada iki çocuğunu da suda boğmaya çalıştı. Başını suyun altında bastırarak tuttuğu kızı boğulurken, oğlu hiportermiye (vücut sıcaklığının normalin altına düşmesi) girdi. Esad G daha sonra iki çocuğunu da arabanın bagajına koydu, kendisi de araca bindi ve arabayı havaya uçurdu. Polis, babanın ne tür bir patlayıcı kullandığının henüz belirlenmediğini bildirdi. Aracın bir çoban tarafından bulunduğu, bir yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.