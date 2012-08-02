'Çocuklarınızı imam hatibe gönderin' hutbesi Meclis gündeminde

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Heybeliada Camii’nde ‘Çocuklarınızı imam hatip okullarına gönderin’ hutbesini Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün, cami imamlarına ilan ve tavsiyede bulunması görevleri arasında mıdır” diye sordu.

Kıyafet ve yemek verilecek

İstanbul Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi Camii’nde 27 Temmuz tarihindeki Cuma hutbesi siyasetin gündemine oturdu. CHP’li Halik Eyidoğan, imam hatip okulları için çağrı yapılan hutbeyle ilgili, “Cami imamı cemaate hitaben 'İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün kendisinden Büyükada’da İmam Hatip Orta Okulu’nun açılacağını söylemesi için ricada bulunduğunu ve kendisinin elçi olduğunu' ifade ederek, 'İmam Hatip Ortaokulu’na çocukların gönderilmesinin iyi olacağını, çocukların iyi yetiştirileceğini, kıyafet verileceğini, yemek verileceğini, kuran ve yabancı dil öğretileceğini' söylediği hususunda duyum aldım” dedi.

Eyidoğan’ın Başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle.

İlçe eğitim müdürünün görevi mi?

- Camide yapılan bu ilan ve tavsiye iktidarın 4+4+4 yasasına destek amacıyla mı yapılmıştır?

- İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün 4+4+4 yasası sonucu oluşacak yeni İmam Hatip Okulları hakkında cami imamlarına ilan ve tavsiyede bulunması isteği görevleri arasında mıdır?



- İlçe Milli Eğitim Müdürü Cuma Hutbesinde böyle bir konuşma yapılması gerekliliğini neden hissetmiş ve cami imamından rica etmiştir? Kendisine herhangi bir makamdan görev yazısı gelmiş midir?

-Adalar İlçesi Müftülüğü’nün bu konuyla ilgili olarak cami imamlarına gönderdiği herhangi bir resmi yazı var mıdır?

Hutbede bu tür çağrı yasalara uygun mu?

- Cami İmam’larının MEB’na bağlı okullar hakkında herhangi bir nedenle Cuma hutbesinde bir söylemde bulunması yasalar ve görev tanımı açısından uygun mudur?

- Benzer açıklamalar Adalar İlçesi’nin Kınalı, Burgaz ve Büyükada gibi diğer mahallelerindeki camilerde de yapılmış mıdır?

- İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyükada da İmam Hatip okulu açılması ile ilgili olarak duyuruyu Adalar Halkına, başka hangi imkan ve aracıları kullanarak duyurmayı düşünmektedir?

- Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Adalar İlçesindeki diğer okullarda da yemek ve kıyafet verme hususunda bir programı ve uygulaması var mıdır? Bu daha önceki yıllarda adadaki okullarda uygulanmış mıdır?