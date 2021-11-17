Çocuklarının önünde boşandığı eşini öldürdü, en alt sınırdan ceza verildi!

Kocaeli'de tartıştığı eski eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren, sanığa, en alt sınırdan indirim uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.

5 Ocak 2021 tarihinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İsa Kösecik, kısa süre önce boşandığı 3 çocuk annesi Sevda Özdemir'i çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan İsa Kösecik ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İsteyerek yapmadım"

"Kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan İsa Kösecik’in Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık İsa Kösecik katıldı.



Son sözleri sorulan sanık, "Keşke elimde bıçak yerine bir değnek olsaydı, isteyerek yapmadım. İnsanın gözüne perde iniyor. Çocuklarım ile ilgilenmek istiyorum bu sebeple olabilecek en az cezayla tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan sanığa en alt sınırdan indirim uygulayarak, 15 yıl hapis cezası verdi.