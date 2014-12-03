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Dünya

Çocuklarının karıştığını 20 yıl sonra fark eden aileler 12 milyon Euro istedi

Fransa'da bebekleri karışan iki aile hastane, doktor ve hemşirelere 12 milyon Euro'luk dava açtı

03 Aralık 2014 10:08

Fransa’da, 20 yıl önce bebekleri karıştırılan iki aile, doğum yaptıkları özel hastaneye, sorumlu doktorlara ve hemşirelere 12 milyon Euro’luk (yaklaşık 33 milyon TL) dava açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre,  1994’te dünyaya getirdiği kızı ‘bebek sarılığı’ olunca bir başka yeni doğan bebekle aynı kuvöze konulan Sophie Serrano, hastaneden taburcu olurken, hemşirelerin hatası nedeniyle kendi çocuğu yerine, bir başkasının bebeğini aldı. Serrano, hemşirelere bebeğin farklı göründüğünü söylese de, hastane yönetimi itirazlarına kulak asmadı. Sonuçta çaresiz anne, kız bebeğiyle evine dönüp, onu büyütmeye başladı. 

 

Kocası aldattı sandı

 

Ancak bebek büyüyüp 10 yaşına basınca, kızlarının ‘gerçekten’ kendisinden ‘hayli farklı’ göründüğüne iyice ikna olan Serrano’nun eşi, babalık testi yaptırdı. Test sonuçları negatif çıkınca kızgın koca, ‘bebeğin başkasından olduğu’ gerekçesiyle Sophie Serrano’yu terk etti.

 

12 yaşında öğrendi

 

Çaresiz kadın, iki yıl sonra kendisi de test yaptırdı ve sonunda ‘kızının’ biyolojik annesi olmadığını öğrendi. Araştırmalar sonucu diğer aile de bulundu, ancak çocuklar beraber büyüdükleri ebeveynleriyle birlikte kalmaya karar verdi.

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