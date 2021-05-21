Çocukları ifade verdi: Hatay'da 4 yıl önce kaybolan kadının eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı

Hatay'da 4 Nisan 2017'den beri haber alınamayan ve öldüğü söylenen Nilgün Şimşek'nin eşi Mustafa Şimşek çocuklarının verdiği ifadeler sonucunda cinayet şüphesiyle tutuklandı. Mustafa Şimşek eşi Nilgün Şimşek 'nin kaybolduğu tarihten beri Almanya'ya kanser tedavisine gidip orada hayatını kaybettiğini söylemişti.

Nilgün Şimşek'nin kaybolmasıyla ilgili kaybolduğu tarihten 3 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan Mustafa Şimşek, 22 ay cezaevinde kaldı, daha sonra delil yetersizliğinden serbest kaldı. Ancak Nilgün Şimşek'in annesi ve ablası 2019 yılında Müge Anlı'nın programına başvurarak Nilgün Şimşek'in bulunmasını ve olayın aydınlatılması için yardım istedi. Programdaki açıklamalardan sonra polis olayla ilgili olarak yeniden soruşturma başlattı. Mustafa Şimşek ile önceki eşinden olan oğlu Ömer Şimşek tutuklandı.

3,5 aydır cezaevinde bulunan Ömer Şimşek babasıyla ilgili ifadede "Babama Nalan annenin nerede olduğunu sorduğumda yeter artık dayanamadım ben gerekeni yaptım, onu öldürdüm' dedi. Etraftan soran olursa 'Almanya'ya tedaviye gitti derim bir süre sonrada öldü' derim dedi. Ben babamın Nalan annemi tam olarak ne zaman nasıl öldürdüğü bilgi sahibi değilim. Ama babamın bana onu öldürdüm detayını sorma lafını çok iyi hatırlıyorum'' dedi.

Nilgün Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek'ten olan küçük oğlu ise pedagog eşliğinde verdiği ifadede anne ve babasının kavga ettiğini ve babasının annesine şiddet uyguladıktan sonra annesinin bayıldığını ve daha sonra babasının mezar kazdığını gördüğünü söyledi.