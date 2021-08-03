Çocuklarının gözü önünde öldürülmüştü; Yudum Mert'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Kadıköy’de özel bir hastanede çalışan eşi Yudum Mert'i çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Güntay Mert hakkında “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy’de 26 Mayıs 2021'de Yudum Mert (33) çalıştığı özel bir hastanede çocuklarının gözü önünde eşi Güntay Mert (38) tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Güntay Mert hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Güntay Mert’in ifadelerine yer verildi. Mert, olaydan önce eşiyle aralarında ailevi sorunlar nedeniyle tartışmalar yaşandığını anlattı. Mert, “Olay günü 17.00 sıralarında büyük kızımın göz muayenesini yaptırmak için her iki kızımla birlikte eşimin çalıştığı hastaneye gittim. Çocuklarım annelerini görmek istedi. Ben de çocuklarla birlikte eşimin çalıştığı fizik tedavi bölümüne gittim. Çocuklarla eşim kucaklaştılar, hep birlikte göz bölümüne geçtik. Doktor yoğun olduğunu, daha sonra alabileceğini söyledi. Geri dönüp koridorda yürürken eşimin elinden tutup, ‘gel biraz konuşalım’ dedim. Bana, ‘ne konuşacağız’ dedi. Ben de, ‘kendim için bir şey istemiyorum, sevgimden de vazgeçtim. Çocuklarımız için gel barışalım’ dedim. Bana ‘hayır gelmeyeceğim’ dedi ve yanımızdan ayrılıp çalıştığı yere gitti” diye konuştu. Olayda kullandığı bıçağı hastanenin kafeteryasından aldığını söyleyen zanlı, olayı tasarlamadığını, pişman olduğunu ileri sürdü.

İddianamede, şüphelinin tartışma sonucunda evi terk eden eşi Yudum Mert’i olay günü barışmaya ikna edememesi üzerine hastanedeki kafeteryadan temin ettiği bıçakla boynundan bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Şüpheli G.M.’nin “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (İHA)