Çocuklarının gözü önünde infaz edilen çiftin cinayetinin nedeni belli oldu

Çocuklarının gözü önünde öldürülen Gökay-Hilal İzci çifti cinayetinin detayları ortaya çıktı. Çifti öldüren ve ardından intihar eden Erol Karakoç'un, patronu H.Ç. uyuşturucudan hapse girince eşi P.Ç. ile aşk yaşamaya başladığı ve Gökay İzci'nin de H.Ç.'nin arkadaşı olduğu öğrenildi. H.Ç. ile aynı suçtan hapse giren Gökay İzci'nin çevresindekilere ''Erol, yasak aşkını rahat yaşamak için ihbar etti'' dediği, Karakoç'un da bu sebepten İzci çiftini öldürdüğü iddia edildi.

Ankara'da geçen hafta yaşanan cinayeti araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın detaylarını ortaya çıkardı. Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, Mamak'ta 7 Ekim'de 32 yaşındaki Erol Karakoç, araçla takip ettiği Gökay İzci (31) ve eşi Hilal İzci'yi (28) 7 yaşındaki çocuklarının gözleri önünde öldürdükten sonra intihar etmişti. İddiaya göre, bir drama dönüşen olaylar şöyle gelişti:

Gökay İzci, yakın arkadaşı Erol Karakoç'u lastik ticareti yapan H.Ç.'nin yanında çalışmaya başladı. İşyeri sahibi H.Ç. bir süre sonra uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Erol Karakoç, H.Ç.'nin cezaevine girmesinin ardından patronunun eşi P.Ç. ile "yasak aşk" yaşamaya başladı. Bir süre sonra ise arkadaşının işe girmesine aracı olan Gökay İzci de polise gelen bir ihbar üzerine uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

İzci, kendisini ve arkadaşı H.Ç.'yi polise Erol Karakoç'un ihbar ettiği bilgisine ulaştı. İzci yakın çevresine, Karakoç'un ihbarları aşkını rahatça yaşayabilmek için yaptığını söyledi. Dedikodular üzerine Karakoç, takip ettiği araçta İzci çiftini öldürüp intihar etti.

"Yasak aşk" iddialarında adı geçen P.Ç. ise ifadesinde ''Eşim 2 ay önce cezaevine girince Erol ile aşk yaşamaya başladık. Sonra Gökay ve Erol arasında bundan dolayı gerginlik başladı. Gökay'ın aramızdaki ilişkiyi kocama anlatmasından korkuyorduk'' dedi.