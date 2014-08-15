Çocuklarını zorla evlendirmeye çalışan Pakistanlı aile tutuklandı

İspanya’nın kuzeyindeki Logronya kentinde savcılık 14 yaşındaki kızı görücü usülü ile kendisinden büyük bir erkekle ülkesinde evlendirmeye kalkışan Pakistanlı aileye tutuklama kararı çıkardı.



DHA'nın haberine göre, tutuklama kararının ailenin kızlarına şiddet uyguladığını gören İspanyol komşuları tarafından polise şikayet edilmesi üzerine alındığı öğrenildi.

Pakistanlı aile kızlarını rızası olmadan evlendirmek için Pakistan’a götürmek üzereyken bir otelde yakalanarak mahkemeye sevk edildi.



İspanyol basını bu ailenin diğer 19 yaşındaki kızlarını geçen sene aynı yöntemle evlendirdiğine dikkat çekerek kızın kocasından kaçarak İspanya’ya sığındığını hatırlattı.

İspanya topraklarında yaşayan ve oturma izni olan bu göçmen ailesine yasaların nasıl bir tedbir alacağı ise merak konusu oldu. Kızların ailelerini şikayet ettiği ve Pakistan’a evlenmek için dönmek istemediği belirtiliyor.



Bir sosyal kuruluşa sığınan 14 yaşındaki kıza vatandaşlık hakkı verileceği ve İspanyol kanunları uygulanarak reşit olmadan ve izni alınmadan evlenmesine karşı çıkalacağı vurgulandı.