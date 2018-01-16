Çocuklarını rehin tuttuğu iddia edilen anne-baba yakalandı

ABD'nin California eyaletinde 13 çocuğunu evlerinde rehin tuttuğu iddia edilen anne-baba gözaltına alındı.

ABD medyasında yer alan habere göre, polis yetkilileri Perris kentinde bir evde bazıları yataklarına zincirle bağlanmış yaşları 2 ila 29 olan 13 kardeşi rehin tuttukları tespit edilen 57 yaşındaki David Allen Turpin ve 49 yaşındaki Louise Anna Turpin'in yakalandığını kaydetti.

Rehin tutulanlardan 17 yaşındaki kızın evde bulduğu bir cep telefonundan polisi aradığı ve evden kaçtığını belirten polis yetkilileri, kızın ifadesi üzerine eve operasyon düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Evde bulunan bazıları zincirle bağlanmış çocukların durumunun çok kötü olduğunu ifade eden yetkililer, çocukların hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Çocuklarını rehin tuttuğu iddia edilen anne-babanın gözaltına alındığı belirtildi.