Çocuklarını okula göndermeyen babaya 3 bin lira ceza

Ali Naki ERDOĞAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de biri 7 diğeri 8 yaşında olan 2 çocuğunu okula göndermeyen baba Ümit T.\'ye 3 bin lira para cezası uygulandı.

İkinci el otomobil alım satımı yapan bir işyerinde çalışan Ümit T. (30), maddi imkansızlıklar nedeniyle kızı Gamze (8) ve oğlu Cemal\'i (7) okula gönderemediğini söyledi. Ümit T., çocuklarını okula gönderemediği için Odunpazarı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün durumu Cumhuriyet savcılığına bildirdiğini belirterek, \"Savcılık İdari Yaptırım Bürosu tarafından da bana, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği\'ne aykırı davranmaktan her bir çocuk için 1500 lira olmak üzere toplam 3 bin lira para cezası verildi. Başıma böyle bir şeyin geleceğini bilmiyordum. Araç alıp sattığımda para kazanabiliyorum. Maddi durumum iyi değil, çocuklarımı o yüzden okula gönderemedim. Bu para cezasını da nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum\" dedi.

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