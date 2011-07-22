-ÇOCUKLARINI KURTARAN BABA, KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ ADANA (A.A) - 22.07.2011 - Adana'da bir baba, denizde boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğunu kurtardıktan sonra, sahilde kalp krizi geçirerek öldü. Alınan bilgiye göre, Mehmet Şekeroğlu (54), eşi ve üç çocuğu ile Konya'dan gelen iki yeğenini yanına alarak, Karataş ilçesine bağlı Tuzla beldesine tatile gitti. Öğleden sonra denize giren Ertuğrul Şekeroğlu (24), Meryem Şekeroğlu (21), Hamide Şekeroğlu (16), Mustafa Şekerli (18) ve Nurgül Çamlı, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca yardım istedi. Sahilde eşi Raziye Şekeroğlu ile güneşlenen baba Şekeroğlu, çocukları Ertuğrul ve Hamide Şekeroğlu'nu kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren Meryem Şekeroğlu ve Nurgül Çamlı'yı ise plajdaki vatandaşlar kurtardı. Lise öğrencisi Mustafa Şekerli ise hayatını kaybetti. Bu arada, her iki çocuğunu kurtararak sahile çıkardıktan sonra fenalaşan baba Mehmet Şekeroğlu, kalp krizinden hayatını kaybetti.