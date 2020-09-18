Çocuklarını eve kilitleyerek 2 gün boyunca işkence yapan adam tutuklandı

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı olan Ramazan Ç. (37), karısı Narin Ç.’yi (35) hortumla döverek 10 yıl boyunca şiddet uyguladı. Kadın, 2, 5, 7 ve 9 yaşındaki çocuklarını da yanına alarak babasının evine gitmek istedi. Ramazan Ç., 5 ay önce eşini evden kovdu. En küçük kızını yanına alan anne, babasının evine gitti.
Evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan baba, iddiaya göre eve kilitlediği çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. İki gün önce pencereden dışarı bakan çocukların yüzünde belirli bir şekilde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular durumdan şüphelenerek, anne Narin Ç.’ye haber verdi.
Eve giden anne, çocuklarının yüzündeki ve vücudundaki işkence izlerini gördü. Çocuklarını alıp babasının evine giden Narin Ç., polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Ramazan Ç.’yi gözaltına aldı. Travma geçirdiği öğrenilen çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde çocukların vücutlarının değişik yerlerinde derin şiddet ve işkence izlerine rastlandı.
Baba Ramazan Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Çocuğa darp' ve 'Aile hükümlülüğünün ihlali' gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)