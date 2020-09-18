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Çocuklarını eve kilitleyerek 2 gün boyunca işkence yapan adam tutuklandı

18 Eylül 2020 17:31

Şanlıurfa'da eve kilitlediği 3 çocuğuna 2 gün boyunca şiddet uyguladığı iddia edilen baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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