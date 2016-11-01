Çocuklarını cami gezisine göndermeyen aileye para cezası!

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki bir lisede düzenlenen cami gezisine bir ailenin 'ideolojik sebeplerden' dolayı 13 yaşındaki çocuğunu göndermemesi tepki çekti. Lise idaresinin, bölge yönetimine durumu bildirmesinin ardından anne ve babaya çocuklarının derslerini aksattıkları gerekçesiyle 150'şer euro ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Almanya’nın Scheleswig-Holstein eyaletindeki Rendsburg kentinde bulunan Kronwerk Lisesi bir cami gezisi organize etti. Ancak öğrencilerden birinin ailesi, çocuğunun camiye gitmesine izin vermedi. Lisenin durumu bölge yönetimine bildirmesinin ardından da ebeveynlere 150’şer euro ceza kesildi. Aile ise cezayı ödemeyi reddetti.

Ailenin avukatı: Adil görmüyorum

Ailenin avukatı Alexander Heumann, "Müvekkillerimin temize çıkması veya cezanın iptal edilmesi için ısrar ediyorum. Bir camiye geziye gitmek, derse katılmak gibi görülmemeli, bu çok abes. Çocukların cezai tehditlerle camiye gitmek zorunda bırakılmasını adil görmüyorum" dedi. Heumann ayrıca cami gezisinin ders olarak görülmemesi gerektiğini de vurguladı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Tomas Schunk da, "Bu gezi din dersi değil, coğrafya dersi çerçevesinde düzenlendi. Hiçbir dini faaliyet yapılmayacaktı, yalnızca çocukların kültürel anlamda ufuklarını açma amacı taşıyordu" dedi.