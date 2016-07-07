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Eşi ilik kanseri olduğu için çatıya çıkan adama 'atla atla' diye tempo tuttular!

Eşi ilik kanseri olan şahsın, karısına dikkat çekmek için çatıya çıktığı öğrenildi

07 Temmuz 2016 19:24

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi çatıya çıkıp kendini aşağıya bırakacağını söyledi. Bu kişinin çatıya çıkış nedeniyle ilgili hiçbir bilgisi olmayan izleyici kalabalığı arasından bulunan bazı kişiler yine "Atla atla" diye tempo tuttu.

Taksim Tarlabaşı’nda, İ. D. (46) adlı bir kişinin binanın çatı katına çıkarak kendini aşağıya bırakacağını söylediği anlarda onu izleyenler arasında bulunan bazı kişilerin "Atla atla" diye tempo tuttuğu görüldü.

 

Eşi ilik kanseriymiş


DHA'nın haberine göre; uzun bir çabanın ardından eyleminden vazgeçirilen İ.D., çatıya ölümcül bir hastalığın pençesinde olduğunu söylediği eşine dikkat çekmek için çıktığını, borçları ve işsizlik nedeniyle çocuklarına bayramlık alamadığını söyledi.

İ.D.’nin olay yerindeki bir arkadaşı da ilik kanseri olduğu ileri sürülen eş için yardım amaçlı hazırlanan dosyayı çevredekilere gösterdi. Çatıdan indirilen İ.D. polis merkezine götürüldü.

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