Çocuklarına bakan babaya ev

Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde, 2 yıl önce eşi tarafından terk edildikten sonra 3 çocuğu Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü\'nce alınan ve mahkeme kararıyla çocuklarına kavuşan 40 yaşındaki Murat Karakoç\'a hayırsever iş adamı ev hediye etti.

Oltu\'da, 2015 yılında, geçimsizlik nedeniyle eşi tarafından terk edilen Murat Karakoç, çocukları 7 yaşındaki Esma, 5 yaşındaki Kağan ve 2.5 yaşındaki Kadir ile yaşamaya başladı. Karakoç\'un evine geçen Ağustos ayında incelemede bulunmak üzere gelen Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, evde yalnız gördükleri çocukları alıp, Sevgi Evleri Çocuk Yurdu\'na götürdü. Eve geldiğinde çocuklarını göremeyip, komşularından durumu öğrenen baba Karakoç, Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Mahkeme kararı ile olayda 1 ay sonra çocuklarını alan Murat Karakoç, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kendisine her ay 1100 TL bakım parası ile geçimini sağlıyor. İşsiz olan Murat Karakoç, bulaşık ve çamaşır yıkayıp, yemekleri pişiriyor. Fedakar baba çocuklarının tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor.

Çocuklarının elinden alınmaması için mücadele veren Murat Karakoç\'un yaşam hikayesinin Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) haberi ile duyurulmasının ardından Oltulu iş adamı aileyi ziyaret etti. Kamuoyundaki haberler üzerine aileden haberdar olan iş adamı Fuat Demir, çeşitli oyuncaklar alarak çocukların yüzünü güldürdü. İş adamı Fuat Demir, önümüzdeki ilkbaharda Oltu ilçesinde bitecek olan kaloriferli 3+1 daireyi evlatlarıya daha iyi koşullarda yaşaması için aileye hediye etti. Ayrıca çocukların bütün öğrenim süresince masraflarının karşılayacak olan Demir, 2.5 yaşındaki Kadir\'i kreşe yazdırıp, servis parasını ödeme sözü verdi. Karakoç ailesini yemeğe götüren Demir, daha sonra çocuklara kışlık kıyafet aldı.

Daha önce ailenin sıkıntılarından haberdar olamadıkları için çok üzgün olduğunu belirten inşaat sektörü ile uğraşan Fuat Demir, şunları söyledi:

\"İlçemizde böyle bir aile olması ve bizlerinde bundan haberdar olmamayışımız insanlık adına çok üzücüdür. Bahar mevsimi ile birlikte aileyi kaloriferli bir eve taşımak ve çocuklarınızın eğitimleri süresince eğitimlerini üstlenmek istiyorum. Bize ne düşerse maddi, manevi yanlarındayız.\"

Aldığı haber karşısında oldukça duygulanan baba Murat Karakoç ise, Fuat Demir\'e teşekkür etti. Karakoç, \"Allah Fuat beyden binlerce kez razı olsun, beni ev sahibi yaptı. Çocuklarımın okul masraflarını üstlendi. Çok mutlu oldum, çocuklarıma çok daha iyi bakacağım. Artık daha iyi koşullarda büyüyecek\" dedi.

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