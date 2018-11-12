Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift terör örgütüne üyelikten suçlu bulundu

Çocuklarına 'Adolf Hitler' ismini veren çift, İngiltere’de terör listesine alınan ‘Ulusal Eylem’ adlı örgüte üye olmaktan suçlu bulundu.

Birmingham'da görülen davanın bugünkü duruşmasında, Adam Thomas ve Claudia Patatas adlı çiftin, İngiltere'de terör listesinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Eylem örgütüne üye olduğuna hükmedildi.

Çifte ait olan aile albümünde, Thomas'ın Ku Klux Klan cübbesi giydiği sırada oğlunun beşiğini sallarken ve çiftin bebekleriyle birlikte gamalı haçlı bir bayrağın önünde poz verdikleri fotoğrafların da deliller arasına girdiği belirtildi.

Öte yandan Thomas ve Patatas çiftinin, İşçi Partisi milletvekillerinden Jo Cox'un aşırı sağcı teröristler tarafından öldürülmesi sonrasında terör örgütleri listesine dahil edilen ‘Ulusal Eylem'in terör örgütü kapmasına alınmasından önce düzenlediği toplantılara katıldıkları aktarıldı.