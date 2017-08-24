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Çocukların tüfekle oyunu ölüm getirdi

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 15 yaşındaki Ramazan Burak Abidik, tüfekle oynarken arkadaşı 10 yaşındaki Ender Can Kayan'ı göğsünden vurdu

24 Ağustos 2017 20:39

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 15 yaşındaki Ramazan Burak Abidik, tüfekle oynarken arkadaşı 10 yaşındaki Ender Can Kayan\'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Kaşan, hastaneye götürülürken yolda can verdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaaltı İlçesi Yarbaşçandır Yaylası\'nda Adil Kaşan\'a ait gecekonduda meydana geldi. Ramazan Burak Abidik, aynı mahalleden arkadaşı Ender Can Kaşan\'ın evine geldi. Burada bir süre oynayan ikiliden Ramazan Burak Abidik, iddiaya göre duvarda asılı av tüfeğini alıp Ender Can Kaşan\'a doğrulttuktan sonra tetiğe bastı. Bir anda patlayan tüfekten çıkan saçmalar, Ender Can Kaşan\'ın göğsünden girip sırtından çıktı. Kanlar içinde kalan Kayan, yakınları tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülürken yolda can verdi. Ender Can Kaşan\'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldi.
Olay sonrası soruşturma başlatan jandarma, Ramazan Burak Abidik\'i gözaltına aldı. Tüfeğin ruhsatlı ve ölen çocuğun babası Adil Kaşan\'a ait olduğu anlaşıldı.
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