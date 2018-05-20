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Çocukların tavşan sevgisi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 'Tavşanlı Park' olarak bilinen Rasim Ergene Parkı'ndaki evcil tavşanlar, çocukların ilgisini çekiyor

20 Mayıs 2018 14:34

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, \'Tavşanlı Park\' olarak bilinen Rasim Ergene Parkı\'ndaki evcil tavşanlar, çocukların ilgisini çekiyor. Aileleriyle parka gelen minikler, tavşanları elleriyle besliyor. 
Keşan\'ın Aşağı Zaferiye Mahallesi\'nde bulunan ve \'Tavşanlı Park\' olarak da bilinen Rasim Ergene Parkı\'nda özel olarak hazırlanan kafeste bakılan yaklaşık 60 evcil tavşan, çocuklar tarafından çok seviliyor. Parkta tavşanların yanı sıra güvercin, tavuk, horoz, kedi ve köpek de bulunuyor. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar, evcil tavşanlarla ilgilenip, onları besleme imkanı buluyor.
Park işletmecisi Cüneyt Serçeler, 14 yıldır tavşan beslediğini belirterek, \"2004 senesinden bu yana 14 yıldır parkımızı güzelleştirerek, tavşanlarımıza bakıyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz. Keşan\'da bir tür minyatür hayvan bahçesi kurmaya çalıştık. İnsanlar hayvanları gördükçe keyifleniyor. Biz de bu durumdan keyif alıyoruz. Tavşanlarımız, çocukların ilgisini çekiyor. Herkes apartmanlarda yaşadığı için böyle ortam bulamıyor. Çocuklar çok seviyor. Hayvanı sevmek demek, insanı daha çok sevmek demek\" dedi.
\'Tavşanlı Park\'a gelenler ise özellikle çocukları için tercih ettiklerini dile getirerek, doğaya ve hayvanlara olan özlemlerini giderdiklerini söyledi. 

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