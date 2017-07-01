Çocukların silahla oyunu kötü bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kabalar Köyü'nde 11 yaşındaki Esat Gökgöz ile kuzeni 9 yaşındaki İlker Bakır, oynadıkları tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Osman Bakır ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Esat Gökgöz'ün ailesiyle oturduğu evde meydana geldi. Osman ve İlker Bakır kardeşler, yaz tatilinde kuzenleri Esat Gökgüz'ün yanına geldi. İddiaya göre 3 çocuk odada tabanca ile oynarken silah ateş aldı. Osman Bakır'ın elindeyken ateş aldığı ileri sürülen tabancadan çıkan kurşun önce İlker Bakır, sonra da Esat Gökgöz'e isabet etti.

İki kuzen, yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekileri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esat Gökgöz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İlker Bakır da yaşamını yitirdi.

Tabanca ateş aldığı sırada elinden yaralanan Osman Bakır ise Küre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.