'Çocukların porno izlemesi ailelerin suçu'

Dünyanın en büyük arama motoru Google’ın İngiltere’deki kamu politikasından sorumlu ismi Naomi Gummer, “çocukları internetteki porno materyalinden uzak tutabilecek yasaların efsaneden ibaret olduğunu, çünkü teknolojik gelişmelerin kanunları körelten bir enstrümana dönüştürdüğünü” ifade etti.

28 yaşındaki Gummer, anne-babaların, çocuklarının internette porno içeriğine erişim sağlaması konusunda “suçlu olduklarını”, ayrıca sadece çok az sayıdaki çocuğun gördükleri porno içeriğinden rahatsız olduğunu söyledi.

Gummer’ın sözleri İngiltere’de tartışmalara neden olurken, milletvekilleri, hükümetin sadece porno içeriklerini görmek istediğini belirten kullanıcılara izin verecek bir denetleme sistemi oluşturmasını istiyor.

‘Anne babalar da suçlu’

Katıldığı bir konferansta konuşan Gummer, “Kanunların yeteri derecede genç kullanıcıları porno materyalinden koruyabileceği düşüncesi bir efsane. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki, kanunlar bu tür sorunlarla mücadele etmek aşamasında kör enstrümanlar haline geliyor” dedi

Sözlerine devam eden Gummer, “Ayrıca, anne-babalar da çocuklarının yaşlarına uygun olmayan sosyal ağları kullanmaları konusunda suçlu. Bu konu yasalarla değil, eğitimle ilgili” dedi.

Muhafazakar Parti’nin tanınan bağışçılarından Lord Chadlington’un kızı olan Gummer, “Çocukların yüzde 25’i porno içerikli fotoğraflar görüyor. Ancak sadece yüzde 14’ü bu fotoğraflara internetten ulaşıyor. Bu çocuklardan sadece yüzde 4’ü gördüklerinden rahatsız olduklarını, yüzde 2’si fotoğrafların aşırı pornografik ve vahşi olduğunu belirtti. Geri kalanı ise çıplaklığı dış dünyada algıladıklarından çok farklı görmüyor olabilir” dedi.

‘Anne babalar uyuyor’

İngiltere’de iktidar ve muhalefet milletvekilleri, porno içerikli materyallere erişimin denetlenmesi konusunda ana sorumluluğun internet sağlayıcılarına ait olduğunu, ancak çabaların yetersiz kaldığını düşünüyor.

Parlamentonun çocuk dernekleri, akademisyenler, dini gruplar, sanayi uzmanlarına dayanarak hazırladığı bir raporda, anne babaların büyük kısmının çocuklarını internette porno izlemekten alıkoymak konusunda beceriksiz oldukları anlaşıldı.

Milletvekilleri, internet sağlayıcıların bu konuda gereken girişimleri göstermemesi üzerine yeni bir sistem kurmayı ve porno içeriğine erişimi anne babaların kontrolüne vermeyi düşünüyor. Buna göre, ebeveynler kendi tercihleri olduğu sürece pornoya erişim sağlayabilecek. Aksi takdirde porno erişimi geniş bant hatlarında bloke edilecek.

Raporda imzası yer alan milletvekili Fiona Mactaggart, Daily Mail gazetesine, internet servis sağlayıcılarının pornodan çok büyük paralar kazandığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Sadece büyük oyuncular bundan hoşlanmayak diye, cephaneliğimizdeki en büyük silahlardan birini kullanmayacak değiliz.”

Kariyeri parlak

İngiliz basınının merak konusu olan Naomi Gummer, geçmişte Kültür Bakanı Jeremy Hunt’ın parlamentoda asistanlığının yanı sıra, Kültür ile Medya ve Spor Bakanlıklarında görev aldı. Gummer’ın amcası, eski muhafazakar hükümette Tarım Bakanlığı yapan John Gummer.