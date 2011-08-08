Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 5 ölü, 5 yaralı

T24- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aynı aşirete mensup aralarında anlaşmazlık olan iki ailenin çocukları arasında çıkan kavga, büyüklerin katılımıyla silahlı çatışmaya dönünce 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.





Alınan bilgiye göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde aynı aşirete mensup ve daha önce de aralarında gerginlik bulunan iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı.



Daha sonra büyüklerin de karıştığı ve silahların kullanıldığı kavgada yaralanıp Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan İde (45) ve Sevim Pesen (40) burada hayatını kaybetti. İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Veli (30) ve Nahsan Pesen ile Şemse Şahin de kurtarılamadı.



Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 yaralı ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı Cumhuriyet Mahallesi'nde yoğun güvenlik önlemi aldı. İlçeye Şanlıurfa'dan da takviye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kavganın yaşandığı mahalle ile ölen ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.



3 kişinin gözaltına alındığı belirtilen kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

