Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde çocuklar arasında parkta başlayan tartışmaya aileleri de karıştı. Yaşanan kavga sonrası 1\'i kadın 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Kumluca\'ya bağlı Temel Eğitim Mahallesi\'ndeki bir parkta oynayan iki çocuk, cuma günü kavga etti. Olayı öğrenen aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma mahalle sakinlerinin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Kavga eden çocuklardan birinin babası İbrahim G. ile diğer çocuğun annesi Hülya A. (47), ertesi gün saat 21.30 sıralarında aynı parkta karşılaştı. Taraflar arasında yeniden çıkan tartışma sonucunda iddiaya göre İbrahim G., Hülya A.\'yı dövdü. Hülya A., Kumluca Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınırken, İbrahim G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Hülya A.\'nın oğlu Hasan P. annesini döven İbrahim G.\'nin evine gitti. Burada Hasan P. de iddiaya göre İbrahim G.\'nin babası Turan G.\'yi dövdü. Turan G. hastanede tedaviye alınırken, Hasan P.\'yi de polis gözaltına aldı. Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edilirken, gözaltındaki 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.