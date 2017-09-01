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Çocukların gözü önünde kurban kesimi

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde mezbahaların yoğun olması nedeniyle kurbanlıklar belediyenin gösterdiği pazar yerlerinde de kesildi

01 Eylül 2017 14:38

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde mezbahaların yoğun olması nedeniyle kurbanlıklar belediyenin gösterdiği pazar yerlerinde de kesildi. Kadınların da yardım ettiği kurban kesim yine çocukların gözleri önünde yapıldı.
Çorlu\'da kurban kesim işlemleri için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'ne ait mezbahada yoğunluk yaşandı. Çorlu Belediyesi de yoğun kalabalık nedeniyle mezbahanın yanı sıra Halk Pazar yerlerini kesim için açtı. Geçen yıla oranla bu yıl tek bir giriş çıkıştan yapılan kesim yerine bayram namazının hemen ardından gelenler yer kapmaya çalıştı. Kadın kasapların da kesin kurbanların etlerini ayırdığı görüldü.
Tüm uyarılara karşın kurbanlar yine çocukların gözleri önünde kesildi. Korkan çocuklar ise büyükleri tarafından çevreden uzaklaştırıldı.

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