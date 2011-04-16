T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇOCUKLARIN BULDUĞU CİSİM PATLADI PATNOS (A.A)

16 Nisan 2011 16:43

-ÇOCUKLARIN BULDUĞU CİSİM PATLADI PATNOS (A.A) - 16.04.2011 - Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yerde buldukları cismin patlaması sonucu, 3 çocuk yaralandı.  Alınan bilgiye göre, 34. Mekanize Tugay Komutanlığı civarında hayvan otlatan Baran Özyolcu (8), Serhat Duru (8) ile kuzeni Mahsun Duru (10), yerde buldukları cismi incelemek istedi.  Bu sırada, henüz belirlenemeyen cismin patlaması sonucu, 3 çocuk da yaralandı. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Patlamanın ardından Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede çalışma başlattı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24