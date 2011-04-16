-ÇOCUKLARIN BULDUĞU CİSİM PATLADI PATNOS (A.A) - 16.04.2011 - Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yerde buldukları cismin patlaması sonucu, 3 çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre, 34. Mekanize Tugay Komutanlığı civarında hayvan otlatan Baran Özyolcu (8), Serhat Duru (8) ile kuzeni Mahsun Duru (10), yerde buldukları cismi incelemek istedi. Bu sırada, henüz belirlenemeyen cismin patlaması sonucu, 3 çocuk da yaralandı. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Patlamanın ardından Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede çalışma başlattı.