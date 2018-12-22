T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çocukların bulduğu cisim patladı: 5 yaralı

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı

22 Aralık 2018 18:29

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli ilçesinde 5 çocuk kayalık bölgede buldukları cismin patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay, Koyuncu Mahallesi\'nde meydana geldi. Havanın güzel ve güneşli olmasını fırsat bilen H.D., C.D., Y.D., kardeşler ile S.T. , M.T., kardeşler kayalık alanda oyun oynarken bir cisim buldu. Çocuklar, buldukları cisimle oynarken birden patlama meydana geldi. Çevre sakinlerinin durumu polis ve sağlık ekibine bildirmesinin ardından yaralanan 5 çocuk ambulans ile Erdemli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İlk tedavileri yapılan yaralı 5 çocuk daha sonra Mersin Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet DOĞANER ERDEMLİMersin DHAMERSİN ErdemliOlay Koyuncu MahallesiHavanınErdemli Devlet HastanesiMersinHastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24