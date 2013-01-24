'Çocukların 15 yaşından önce cep telefonu ve kendi bilgisayarı olmamalı'



Prof. Dr. Bengi Semerci, çocuklara teknolojinin nasıl kullandırılacağı konusunda, “Cep telefonu çocuğu kontrol etmek için çok lazım bir şey değil. Bir çocuğun 15 yaşına kadar kendi bilgisayarı, ıpadi ve cep telefonu olmamalı. Olursa kontrol edemezsiniz. 15 yaşında da çok gerekli değil ama 15 yaşından sonra alınabilir. Evin ortak bir bilgisayarı olmalı ve çocuk ortak kullanım alanında kullanmalı ki takip edebilesiniz.”dedi.

A Haber’de Özlem Denizmen’in sunduğu Para Durumu programına konuk olan Prof. Dr. Semerci "Hiçbir çocuğun 15 yaşından önce cep telefonu ve kendi bilgisayarı olmaması lazım” diye konuştu.



Çocuk gelişimiyle ilgili önemli ipuçları veren Semerci şunları söyledi:

"Alışverişte istiyorum diye ağlayan, tutturan bir çocuğa kesinlikle almamak gerekir. Ben daha ağlayarak başına kötü bir şey gelmiş çocuk görmedim. Yapılacak şey; “Tamam o zaman biz şimdi alışveriş yapmıyoruz” deyip o mağazadan çıkmaktır. Anne çocukla birlikte alışverişe gittiği zaman diyor ki “Bizim bunu almak için paramız yok”. Bu ilk hata. Çünkü bunun alt yazısını çocuk; “Bu bana alınması gereken, hak ettiğim bir şey. Annemin babamın parası olsa bunu bana alacak.” olarak okuyor. Halbuki anne- babanın niyeti; o sırada onun zaten alınması gerekmediğini ona anlatmaktır. Kolay yol olarak “paramız yok” deniyor. Temel yanlış; para olup olmamasının önemi yok cebimde çok param da olabilir ama ben çocuğuma şunu söylemeliyim; “Bu şu anda senin ihtiyacın değil ve bunu almanı uygun görmüyorum”. Bunu en baştan kararlı olarak yapmaya devam ederseniz; çocuk da artık bir yerde tutturmayacaktır. Biz bunu yapamadığımız için genelde çocuğu kandırma yolunu seçiyoruz.”

Prof. Dr. Bengi Semerci ceza olarak harçlık kesmek doğru mu sorusunu ise, “Harçlığı başlangıçta günlük vermek iyi bir şeydir. Hele okul öncesi bir çocuk için paranın değeri yoktur. Sadece paranın bir şey alıp verdiğini öğrenmesi gerekir o yüzden 1 TL ya da 1000 TL’nin çok farkı yok. Harçlık bir ceza değil ama bedel ödeme açısından iyi bir şeydir. Örneğin; evde kırmaması gereken bir yaşta, tabi kazalar olabilir ama bilerek, isteyerek bir şey kırarsa insaflı davranıp takside bağlanabilir. Amaç ona bir geri bildirim vermek.”şeklinde yanıtladı.



“Çocuklara oyuncak sınırlı alınmalı” diyen Semerci, “Bugün bir çocuğun evinde bir oyuncakçı dükkanından daha çok oyuncak var. Dolayısıyla çocuk için oyuncağın değeri kalmıyor. Kimse müsade etmiyor ki o çocuk onu keşfetsin, gerçekten zevkini alsın, tüketsin.” dedi.