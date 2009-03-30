‘Çocuklarımın sigortası iznim olmadan yapılmış’

Adalet Bakanı Şahin, çocuklarının erken yaşta sigorta ettirildiğini Vatan gazetesinden öğrendiğini belirterek, izni alınmadan çocuklarının sigortasının nasıl yapıldığını resmi mercilerden öğrenmek istediğini söyledi.Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, çocuklarının erken yaşta sigorta ettirildiğini gazete haberlerinden öğrendiğini belirterek, izni alınmadan, müracaatı olmadan çocuklarının sigorta işleminin nasıl yapıldığını resmi mercilerden öğrenmek istediğini, bunun için de Pazartesi gününü beklemesi gerektiğini söyledi.Bakan Şahin, “Çocuklarımın velisi benim. Dolayısıyla benim müracaatım olmadan çocuklarımın sigorta ettirilemeyeceğini düşünüyorum. O sebeple benim iznim alınmadan, müracaatım olmadan çocuklarımın sigorta işleminin nasıl yapıldığını resmi mercilerden öğrenmek istiyorum. Şu anda seçim bölgem Antalya’da bulunuyorum. Bunun için de Pazartesi gününü beklemem gerekiyor” diye konuştu.Dün Vatan’da yayınlanan haberde Bakan Mehmet Ali Şahin’in emeklilik şartlarını zorlaştıran yasa yürürlüğe girmeden önce 30 Nisan 2008 tarihinden 4 gün önce 1995 doğumlu oğlunun bir reklam ajansında 1993 yılı doğumlu kızı Büşra’nın da 18 gün önce abisinin avukatlık şirketinde sigortalı yaptırıldığı belirlenmişti.Bakan Şahin ise yaptığı açıklamayla bunun kendi izni ve müracaatı olmadan gerçekleştirildiğini ve konuyu araştıracağını duyurdu.