'Çocuklarımda Ergenekon dövmesi aradılar'

Ergenekon soruşturmasının 7'nci dalgasında hakkında yakalama kararı çıkartılan AKP eski Balıkesir Milletvekili Turan Çömez, polislerin tutumunu eleştirdi.





Çömez, halen bulunduğu İngiltere'de Fox Haber'e konuştu. Hiçbir örgüt ve yapılanma ile bağlantısı bulunmadığını öne süren Turan Çömez, şu iddialarda bulundu: 'Sabahın altısında bir kadın ve iki çocuğun yaşadığı eve 20-25 polis baskın düzenliyor. Çocuklarımın üzerinde, kollarında 'Ergenekon' dövmeleri arıyorlar. Sonra da belge aramışlar. Bunlar çok üzücü olaylar. Ailemle sürekli irtibat halindeyim. Kendileri bu olaylardan sonra depresif bir durum içinde.."



Çömez mi, Gomez mi?



İngiltere'de soyadını değiştiriği yönündeki iddialara da açıklık getiren Ergenekon'un firarisi Çömez, "Bu ülkede bu kadar kolay mı ad değiştirmek. Pasaportunuz ortada, kimliğiniz ortada. Baştan sona yalan" dedi.



Ne zaman dönecek?



Dönüş tarihi için net bir zaman vermeyen Çömez, dil eğitimim bitsin dönüp ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim dedi.



