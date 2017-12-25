Çocukları uyarmak isterken, cip sulama kanalına düştü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, yoldan geçen araçlara kartopu atan çocukları uyarmak için cipinden inen İlhan Özdemir, el frenini çekmeyi unuttuğu aracı sulama kanalına düştü.

Olay, akşam saatlerinde Alpagutbey Mahallesi Kanalyolu mevkiinde meydana geldi. İlhan Özdemir, 14 BM 062 plakalı cipiyle seyir halindeyken araçlara kar topu atan çocukları uyarmak için durdu. Cipinden inen İlhan Özdemir\'in el frenini çekmeyi unuttuğu aracı sulama kanalına düştü. Cip, sulama kanalından çekici ile çıkarıldı.

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