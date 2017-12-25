T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çocukları uyarmak isterken, cip sulama kanalına düştü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, yoldan geçen araçlara kartopu atan çocukları uyarmak için cipinden inen İlhan Özdemir, el frenini çekmeyi unuttuğu aracı sulama kanalına düştü

25 Aralık 2017 01:15

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, yoldan geçen araçlara kartopu atan çocukları uyarmak için cipinden inen İlhan Özdemir, el frenini çekmeyi unuttuğu aracı sulama kanalına düştü.
Olay, akşam saatlerinde Alpagutbey Mahallesi Kanalyolu mevkiinde meydana geldi. İlhan Özdemir, 14 BM 062 plakalı cipiyle seyir halindeyken araçlara kar topu atan çocukları uyarmak için durdu. Cipinden inen İlhan Özdemir\'in el frenini çekmeyi unuttuğu aracı sulama kanalına düştü. Cip, sulama kanalından çekici ile çıkarıldı.
FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUOlayAlpagutbey Mahallesi KanalyoluBMCipindenCipFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24