Çocukları üşütüp aç bırakıp tasarruf yaptılar

T24 - İnsan Hakları Komisyonu’nun Yatılı Bölge Okulları’ndaki incelemeleri sonucu hazırladığı ve Mazıdağı’ndaki Dark Sürücü Çağdaş Yaşam Yatılı İlköğretim Okulu öğrencilerinin “Doymuyoruz, üşüyoruz” şikayetlerinin yer aldığı rapor, bir bütçe skandalını ortaya çıkardı. Mazıdağı Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2010’da kullanmadığı 370 bin TL’yi devrettiği belirlendi. Okul müdürü açığa alındı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) incelemesinde “Yemekler az, doymuyoruz” diyen Mardinli çocuklar için Başbakan Tayyip Erdoğan devreye girdi. Rapor, bir bütçe skandalını da ortaya çıkardı. YİBO’nun bulunduğu Mazıdağı Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2010’da kullanmadığı 370 bin TL’yi devrettiği anlaşıldı. Öğrencilerin haklı olduğuna ilişkin TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun raporu üzerine Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda Dark Sürücü Çağdaş Yaşam Yatılı İlköğretim Okulu Müdürü Sadettin Buluş açığa alındı.



Başbakan: Gezsinler

Başbakan Tayyip Erdoğan, komisyon raporuyla ilgili haberler üzerine dün Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile raporu hazırlayan Alt Komisyon Başkanı Mustafa Ataş’la görüştü. Erdoğan, “Bu incelemeden sonra düzelme var mı gidip yerinde görün, Mardin milletvekillerine de görev verin. Gidip okulları tek tek gezsinler. Bu işi bürokratlara bırakmayın” dedi. Ataş, çocukların yakındığı YİBO’yu idare eden Mazıdağ Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2009 bütçesindeki 359 bin TL’yi kullanmadığını, 2010’dan da 370 bin TL devrettiğini belirtti. Ataş, “Bu parayı yemek için kullanabilirdi. Devlet sana diyor ki ‘al bunu çocuklara yedir’, sen ondan tasarruf yapıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bu insafsızlıktır” dedi. YİBO’larda üç öğün yemek için öğrenci başına günde 4 TL 20 Kr ödeniyor. Bu rakam 2011’de 4 TL 47 Kr olacak.



Diyarbakır raporu

Komisyon, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Diyarbakır’a indiği saatlerde ildeki yurt ve yuvalarla YİBO’lara ilişkin inceleme raporunu açıkladı. Bu raporda, sınıf mevcutlarındaki dengesizlik ve pansiyonların bakımsızlığı nedeniyle valilik ve idareciler eleştirildi. Diyarbakır raporundaki bazı tespitler şöyle:



Komisyon: Beceriksizlik

“75’inci Yıl İMKB YİBO’da sınıflar 20- 25 kişilik iken, 1 kilometre uzaklıktaki başka okulda 70 kişilik sınıflar olması en hafif ifadeyle beceriksizliktir. İdarecilerin planlama hatası vardır. Öğretmensizlik nedeniyle okula gidemeyen çocukların yaşadığı bir ilde kapasitenin kullanılamaması büyük bir öngörüsüzlüktür.”



Okul saatlerinde mendil satıyorlar

“İl merkezinde, okulda olması gereken saatlerde sokakta mendil satan çocuklarla karşılaşılmıştır. Bir yanda atıl bir eğitim kapasitesinin varlığı, diğer yanda okul çağındaki çocukların eğitim hakkından yararlanamadığı aynı gün içerisinde somut olarak görülmüştür.”



Haftada bir gün sıcak su veriliyor

“75’inci Yıl İMKB YİBO’da kalan öğrencilerden, haftada bir gün duş alabildikleri diğer günler sıcak su olmadığı, çarşafların üç haftada bir değiştiği, yemeklerin iyi olmakla beraber az verildiği, dershaneye giden öğrenciler için servis olmadığı, dışarıdan kampüse gelen öğrenci ve şahısların kendilerini rahatsız ettiği bilgileri edinilmiştir.”



MEB: Sorumlu okul yönetimi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) dün yapılan yazılı açıklamada, sorunun okul yönetiminden kaynaklandığı savunuldu. Son olay üzerine başlatılan soruşturmada açığa alınan okul müdürü Sadettin Buluş’un daha önce de açığa alındığı ancak mahkeme kararıyla görevine döndüğü belirtildi. Açıklamada, şunları vurgulandı: “YİBO’larda eğitim gören çocuklarımızın aç kalması, bakım hizmetlerinin eksik kalması ve üşümesi, kabul edilemez bir durumdur. Mazıdağı YİBO’da bölgenin sıcak olması nedeniyle kaloriferlerin yakılma tarihinin kasım ayını bulduğu, banyo için haftada 3 gün sıcak su verildiği, çocukların doymadığı hususu ile ilgili olarak okulun pansiyon bütçesi 2009’dan 359 bin 492.27 TL bütçesinin devrettiği, 2010 yılı bütçesinin 599 bin 760 TL olduğu; bu miktarın halen 379 bin 371.51 TL’sinin harcanmamış bulunduğu kayıtlarımızın incelenmesinden anlaşılmıştır. Okulun bütçe sorununun bulunmadığı anlaşılmıştır.”



Lojmanda kaçak kömür

Zonguldak’ta, hava kirliliğine karşı alınan tedbirler kapsamında bir polisin de katılımıyla yapılan denetimlerde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Adliye lojmanları ile Öğretmenevi’nde, İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından yakılması yasaklanan yıkanmamış ve elenmemiş kömür kullanıldığı saptandı. Valilik, bu tür kömür kullanan kurumlar hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı.



