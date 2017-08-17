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Çocukları taciz ettiği görüntüleri cep telefonuna da kaydetti!

Denizli'de 50 yaşındaki C.T, "çocuklara cinsel istismar" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi

17 Ağustos 2017 20:09

Denizli’de iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 50 yaşındaki C.T., ailelerin şikâyeti üzerine gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, olay, 12 yaşındaki C.P.’nin annesine istismara uğradığını söylemesiyle ortaya çıktı. C.P.’nin, 50 yaşındaki C.T.’nin, kendisine ve aynı yaştaki arkadaşı B.G.’ye evinde cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine; C.P.’nin annesi, polise giderek şikâyetçi oldu. Olaya Denizli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi müdahale etti. B.G.’nin annesinin de şikâyetçi olmasının ardından iki çocuğun da ifadeleri psikolog gözetiminde alındı.

'Çocuklara porno film izletti'

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.T.’yi gözaltına aldı. C.T.’nin cep telefonu görüntüleri arasında, evinde çocuklara cinsel istismarda bulunurken yapılan kayıtların da bulunduğu bildirildi. C.T.’nin sık sık işyerine gelen iki çocuğa porno film izlettiği de öğrenildi.

C.T., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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