-ÇOCUKLARI TACİZ EDEN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ VİYANA (A.A) - 20.12.2010 - Avusturya'da, çocukları taciz eden büyük bir şebekenin çökertildiği bildirildi. Avusturya Polisi sözcülerinden Alexander Marokovits, 107 kişinin evinde arama yapıldığını ve bunlar arasında 4 kreş öğretmeni ile bir kreş çalışanının bulunduğunu söyledi. Operasyonun Lüksemburg'dan gelen bir istihbarat üzerine düzenlendiği ve yaşları 18 ile 70 arasında değişen farklı sosyal yapıdaki erkeklerin zanlı durumunda bulunduğu belirtildi. Zanlıların elinde 20 bin kadar fotoğraf ile 300 video film bulunduğu da ifade ediliyor.