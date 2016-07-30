Çocukları sokakta istismar eden tacizci tutuklandı

Bursa’da sokakta oyun oynayan, 7 yaşındaki iki kız çocuğunu elle tacizde bulunduğu öne sürülen evli ve 1 çocuk babası 25 yaşındaki Hayrettin T., şikayet üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polisler tarafından yakalandı.

Önce, "Ben çocuklara kötü bir niyetle yanaşmadım" diyen şüpheli, kamera görüntülerini izleyince susmak zorunda kaldı.

DHA'nın haberine göre, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi'nde, evlerinin önünde oynayan 7 yaşındaki iki kız çocuğuna yaklaşan bir kişi yol ortasında bu çocuklara cinsel tacizde bulundu. Bu çocuklardan biri korkup kaçarken diğeri oynamaya devam etti. Tacizcinin kucağına aldığı kız çocuğu bir süre sonra kurtulmayı başarıp uzaklaştı. Çocukların gitmesi ile mahalleden ayrılan aynı kişi, bir süre sonra tekrar gelip bu kez arabaya yaslanarak cinsel organını çıkarmadan mastürbasyon yaptıktan sonra mahalleden ayrıldı. Olay, küçük çocukların anlatmasıyla, ailelerinin şikayeti üzerine ortaya çıktı.

Çevredeki güvenlik kameraların izleyen polis bu kişinin aynı mahallede bir markette çalıştıktan sonra ayrılan Hayrettin T. olduğunu tespit etti. Şüpheli olaydan 5 gün sonra yolda yürürken yakalandı. Çocuk Şubesi'nde çocuklar tarafından teşhis edilen şüpheli "Ben onlara kötü bir niyetle yanaşmadım" dedi. Güvenlik kameralarını izleyince susan Hayrettin T. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece "Küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar" suçundan tutuklandı.