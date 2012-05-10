Çocukları nezarete kapatıp fotoğraf çektiler

Rize Fındıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden anaokulu öğrencilerinin nezarethaneye konulması ve burada çekilen fotoğrafın okulun internet sitesinde yayınlanması tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine fotoğraf, siteden çıkartıldı.

Muhammet Kaçar'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Fındıklı Ahmet Şahinler Anaokulu öğrencileri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, 4 Mayıs’ta Okul Müdürü Emine Şengün ve öğretmenleri ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Emniyet Müdürü Ramazan Eniş ve polis memurları tarafından karşılanan çocuklar birimleri gezdi, görevlilerden bilgi aldı. Gezi sırasında nezarethaneye giren anaokulu öğrencilerinin fotoğrafını çeken öğretmenleri, çocukların parmaklıklar arkasındaki fotoğrafı ile çocukların geziyle ilgili söylemlerini okulun internet sitesinde yayınladı. Ancak okulun internet sitesinde küçük çocukların parmaklıklar arasındaki fotoğrafını gören bazı veliler sert tepki gösterdi. Bunun üzerine nezarethanede çekilen fotoğraf siteden kaldırıldı.

'Parmaklıklar ardında olmak ilginçti'

Bu arada, okulun internet sitesinde çocukların şu görüşleri de yer aldı: Trafik Haftası olması dolayısıyla trafik bölümündeki polis ablamız bizlere trafik ışıklarını anlattı, araç içersinde çocukların arka tarafta oturması gerektiğini hatırlattı, ışık olmayan yollarda karşıdan karşıya geçmeyi gösterdi. Diğer polislerden farklı olarak, trafik polislerinin sarı yelekler ve beyaz şapkalar giydiklerini söyledi. Bir de, en çok suçlu insanların nereye koyulduğunu merak ettik ve nezarethaneye indik. Parmaklıklar ardında olmak ilginçti. Tabi çıkarken çikolatalarımızı da almadan olmazdı. Bizleri sevgi ve güler yüzle karşıladıkları, bilgilendirdikleri için bütün polis abi ve ablalarımıza teşekkür ediyoruz.