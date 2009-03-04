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Çocukları mürekkeple damgalamayın!

CHP'li Arıtman, cinsel istismara uğrayan çocukların bileklerinin çıkmayan mürekkeple damgalanması uygulamasını sordu.

04 Mart 2009 02:00

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, cinsel istismara uğrayan çocukların bileklerinin çıkmayan mürekkeple damgalanması uygulamasına son verilip verilmeyeceğini sordu.


Arıtman, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, cinsel istismara uğrayan çocukların, muayene için Adli Tıp Kurumuna gönderilmeden önce mahkemelerce bileğinin çıkmayan mürekkeple damgalanmasının, çocuğun yaşadığı travmayı ağırlaştırdığını belirtti.

Çocukların bileklerinin damgalanmasının BM Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümlerine uygun olup olmadığını öğrenmek isteyen Arıtman, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"AB ülkelerinde böyle bir uygulama var mıdır? Bilek damgalama işlemi cinsel istismar vakaları dışında hangi hallerde uygulanmaktadır? Bu insanlık dışı uygulamaya son vermek için girişimde bulunacak mısınız? Çocukların cinsel istismarını önlemek için ileriye dönük önleyici politikalarınız var mı?"

Arıtman, ayrıca, cinsel istismar mağduru çocukların soruşturmasını ve yargılamasını yapacak güvenlik güçleriyle, hakim ve savcıların özel eğitim almalarının sağlanıp sağlanmayacağını sordu.

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