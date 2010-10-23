T24 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül'ün İlköğretime çocuğunu başörtülü gönderen ailelere istinaden yaptığı 'Devlet gerekirse o çocuğu alır' ultimatomundan sonra, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Aliye Kavaf, ''Biz mahkemenin tedbir kararından sonra çocukları korumamız altında alabiliriz. O konuda hiçbir engel yok, sebebi ve gerekçesi ne olursa olsun'' dedi.





Kavaf, Küresel Eylem İçin Parlamenterler (PGA) Kuruluşunun Conrad Otel'de düzenlenen ''Kadının Güçlendirilmesi ve Beşeri Güvenliğin İnşası'' konulu 32. Yıllık Toplantısında verilen arada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.





Bir gazetecinin Üskül'ün açıklamalarını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Kavaf, şunları kaydetti:



''Biz mahkemenin tedbir kararından sonra çocukları korumamız altına alabiliriz. O konuda hiçbir engel yok, sebebi ve gerekçesi ne olursa olsun. Aileler çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getiremiyorlarsa yasalar da buna izin veriyor. Çocukların, devletin koruma ve kollama altına alınması için yasalar izin veriyor. Zaten çocukların orada hırpalanması söz konusuysa ve hırpalanmaya devam edecekse, tabii biz koruma altına alabiliriz.''

