'Çocukları kendi ellerimle gömdüm'

T24 - İngiltere'de bir erkek çocuk yurdunun altında toplu mezar olduğu iddia edildi.



Toplu mezarda doğal yollardan ölen 40 çocuğun cesedinin bulunduğu tahmin ediliyor. Çocukluğu aynı yetimhanede geçen 75 yaşındaki Frank Hadley'in ölen çocukları kendi elleriyle gömdüğünü polise itiraf etmesi üzerine polis soruşturma başlattı.



Ülkenin Warwickshire bölgesinde yüzlerce kimsesiz çocuğun eğitim gördüğü Haseley Hall Açık Hava Erkek Öğrenci Yurdu'nun altıda 1940-1950 yılları arasında doğal yollardan öldüğü sanılan 40 çocuğun cesedinin gömülü olduğu öne sürüldü.

Ölmeden önce itiraf etti



Çocukluğu aynı yetimhanede geçen 75 yaşındaki Frank Hadley'in ölen çocukları kendi elleriyle gömdüğünü polise itiraf etmesi üzerine polis soruşturma başlattı.



Çok sayıda çocuğun zatürre, tüberküloz ve bronşit gibi hastalıklardan öldüğünü itiraf eden Hadley,korkunç gerçeği yıllar sonra itiraf etmesinin nedenini “Ölmeden önce çocukların uygun bir şekilde gömülmelerini görmek istiyorumö diye ifade etti. Polis, ihbarı ciddiye aldıklarını ve toplu mezarla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.





