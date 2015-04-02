Çocukları kanser olan iki anne hastane çatısında eylem yaptı

AMD olan ve kök hücre tedavisi görmek zorunda olan çocuklarını tedavi ettiremeyen iki kadın, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde intihar girişimi ve eylem gerçekleştirdi.

Kadınların kendilerini ikna etmeye çalışan polisleri yanlarına yaklaştırmaması üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Hastane bahçesinden çatıdaki eyleme destek geldi

Çatıdaki eylem devam ederken, hastanenin bahçesinde de, ellerinde dövizler bulunan bir grup toplandı. Gruptakiler, "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil”, “Sağlık hakkımızı istiyoruz” gibi sloganlarla çatıdaki eyleme destek verdi.

Kadınlar için Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görüşme ayarlanması sonrasında eylem saat 14.00'te son buldu.