Çocukları, İlker Başbuğ'u ziyaret etti!

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L Tipi'nin özellikleri



İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un ''örgüt yöneticiliği'' ve ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.Emekli Orgeneral Başbuğ'un, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi’ne yerleştirildiği kaydedildi.İlker Başbuğ'un, cezaevinde geçici olarak tek kişilik bir odaya yerleştirildiği öğrenildi.Kızı ve oğlu tarafından ziyaret edilen Başbuğ'un psikolojisinin ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Aynı cezaevinde ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası sanıkları arasında yer alan emekli Tuğamiral Alaettin Sevim, emekli albaylar Dursun Çiçek ve Fuat Selvi de bulunuyor.Emekli Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek’in ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğu iddia ediliyor.Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerlerine ya da kapasite yetersizliğine çözüm amacıyla uluslararası standartlara uygun olarak yeni alanlarda inşa edildi.Bireysel odaların 12,45 metrekare, açık avluların 65,19 metrekare, ortak yaşam ünitesinin 56,59 metrekare şeklinde düzenlendiği, 7 kişinin bir arada bulunduğu bir ünitenin, toplam 208,93 metrekare olduğu L Tipi kapalı ceza infaz kurumlarında, hükümlü ve tutuklu odalarında 100x125 santimetre boyutlarında camlı pencereler bulunuyor.Hükümlü ve tutuklular, ünitelerde bulunan bireysel odalarında kaldıkları bu tip cezaevlerinde, gündüzleri açık tutulan odaların kapıları gece belirli bir saatten sonra kapatılıyor.Hükümlü ve tutukluların, gündüzleri 7 kişilik ortak yaşam alanında ve avluda bir araya gelebildiği, 7 kişilik 61 ünite, 3 kişilik 4 oda, 40 adet tek kişilik oda sistemine uygun olarak projelendirilen L Tipi kapalı ceza infaz kurumları, koğuş sisteminden kaynaklanan güvenlik zafiyetlerini büyük ölçüde azaltıyor.Günlük hizmetlerin (sayım, hastane, ziyaret, duruşma, tahliye, görüş vb.) kayıt altına alındığı, personelin idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklarına geçişlerinin kontrol altında tutulduğu ve tüm sirkülasyonun organize edildiği bir ana kontrol merkezinin bulunduğu kurumda, giriş-çıkışların kontrolü ve izinsiz girişleri engellemek üzere göz biyometrisi ile duyarlı kapı ve X-Ray cihazı kullanıyor.Türkiye'de 8'i Silivri'de olmak üzere 19 tane L tipi kapalı ceza infaz kurumu bulunuyor.